НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для населення: який період діятимуть

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства “Київтеплоенерго” для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

8 квітня рішення закріплено постановою про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2728 про встановлення тарифів на тепло для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано, тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення застосовується на рівні 969,89 грн за 1 Гкал (без ПДВ)", — йдеться у документі.

Після завершення вказаного періоду тарифи на тепло для побутових споживачів двох теплоелектроцентралей "Київтеплоенерго" будуть підвищені на 9,3% – до 1 059,99 грн/Гкал.

Крім того, комісія відразу підвищила тарифи на теплову енергію ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 для інших категорій споживачів на 5,6%. Зокрема, тарифи для потреб релігійних організацій складуть 2075,78 грн/Гкал (без ПДВ), бюджетних установ – 2075,68 грн/Гкал (без ПДВ), інших споживачів – 2076,00 грн/Гкал (без ПДВ).

Нагадаємо, у березні НКРЕКП опублікувала перелік учасників ринку електроенергії, для яких тимчасово зупиняються виконавчі дії на період воєнного стану в Україні.