Держпродспоживслужба виявила порушення у тарифах: українцям повернуть 948 тис. грн

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила численні порушення у тарифах на житлово-комунальні послуги. Внаслідок перевірок, проведених з початку року, підприємства зобов'яжуть повернути споживачам 948,9 тис. грн.

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Про це йдеться в релізі Держпродспоживслужби.

Згідно з повідомленням, з січня 2025 року інспектори здійснили 36 позапланових перевірок підприємств, що надають комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) виявлено порушення.

За їхніми результатами накладено штрафи на суму 413,4 тис. грн, видано 23 приписи щодо перегляду тарифів. Окрім цього, 26 посадових осіб оштрафовано на 46,1 тис. грн.

Заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив, що комунальні тарифи мають бути економічно обґрунтованими, а громадяни – сплачувати лише законні суми.

Держпродспоживслужба закликає українців ретельно перевіряти свої рахунки та у разі сумнівів звертатися до територіальних управлінь служби. Відомство рекомендує вимагати обґрунтування розрахунків, а також повідомляти про порушення.

Нагадаємо, що позапланові перевірки у сфері ЖКП були відновлені у квітні 2024 року. Минулого року Держпродспоживслужба здійснила 241 перевірку, за результатами яких застосовано адміністративно-господарські санкції на 3,7 млн грн, а споживачам повернуто 2,5 млн грн. Також було попереджено завищення тарифів на суму 12,7 млн грн у розрахунку на рік.

З початком опалювального сезону було проведено 203 перевірки та застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 3,18 млн грн. Завдяки цим заходам вдалося уникнути обрахування громадян на суму понад 1,3 млн грн.