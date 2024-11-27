Проверки выявили обсчет за коммуналку более чем на 1,3 млн грн: советы Госпродпотребслужбы

С началом отопительного сезона гражданам советуют проверять полученные счета за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что с апреля 2024 Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки по ценообразованию на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Всего было проведено 203 проверки и применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн. Благодаря этим мерам удалось избежать обсчета граждан на сумму более 1,3 млн грн.

К ответственности привлечены 124 должностных лица, на которых наложены штрафные санкции на сумму свыше 236 тыс. грн.

Составлено 94 предписания, направленных на устранение нарушений и приведение тарифов в соответствие с законодательством.

Благодаря деятельности Госпродпотребслужбы в государственный бюджет было направлено 3,4 млн грн, а потребителям вернут более 1,6 млн грн, взимаемых из-за неправомерно примененных тарифов.

Куда обращаться в случае обнаружения ошибок

Если потребитель обнаружит ошибку в расчетах или сомневается в правильности начислений, он может обратиться в Госпродпотребслужбу.

· Онлайн-форма: необходимо заполнить обращение на сайте.

· Электронная почта: нужно написать на [email protected].

· По почте: следует отправлять письма на адрес: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

Delo.ua ранее писало, что военнослужащие в Украине имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно действующему законодательству, льготы можно получить на услуги по управлению многоквартирным домом; по снабжению и распределению природного газа, электрической энергии, по снабжению горячей водой, тепловой энергии для отопления; централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения; вывоз мусора.