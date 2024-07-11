В Киеве вводят штрафы для должников за коммунальные услуги: какой размер взыскания

Общий долг киевлян за горячую воду и отопление превышает 6,2 млрд грн, а за холодную воду и водоотвод составляет около 1,2 млрд грн. В связи с этим представители "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала" сообщили о начислении пени должникам и внедрении штрафных санкций.

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Согласно сообщению КГГА, суммарный долг киевлян за услуги тепло- и водоснабжения составил почти 7,5 млрд грн. Потребителям, систематически не оплачивающим счета и не оформляющим рассрочку, начисляется пеня, отраженная в июньских квитанциях.

Директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин отметил, что большинство киевлян ответственно относятся к оплате коммунальных услуг. Однако есть и те, кто накапливает значительные долги.

"Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16% (потребителей). Около 10% абонентов не совершили ни одной оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов", – заметил Лопатин.

Он подчеркнул, что хроническая неуплата критическая для работы предприятий в условиях энергодефицита, поэтому "Киевтеплоэнерго" применяет штрафные санкции согласно действующему законодательству. В частности, за каждый день просрочки платежа начисляется пеня в размере, определенном в договоре, но не более 0,01% суммы долга.

Кроме того, в КГГА сообщили, что "Киевтеплоэнерго" не повышает стоимость тепла и горячей воды для киевлян, несмотря на рост цен на газ и другие составляющие тарифа. Однако для обеспечения стабильной работы теплоснабжения в городе предприятие рассчитывает на компенсацию разницы в тарифах со стороны государства.

Напомним, в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.

Однако потребители, временно отсутствующие в своих жилых помещениях более 30 дней, могут избежать начисления платы за неиспользованные услуги, предоставив поставщикам коммунальных услуг соответствующее заявление и документальное подтверждение.