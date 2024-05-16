Вместо "Киевводоканала" в столице создадут новое коммунальное предприятие

Сегодня, 16 мая, Киевсовет принял решение о прекращении действия договора на владение и пользование имуществом территориального общества Киева, которое было передано ЧАО "АК "Киевводоканал".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для преодоления кризиса и выполнения неотложных мер по стабилизации работы хозяйства имущество передадут вновь созданному коммунальному предприятию.

Для этого КГГА расторгнет договор владения и пользования имуществом, заключенный с акционерной компанией "Киевводоканал", и передаст его новому коммунальному предприятию, в уставный капитал которого будет внесен 1,5 миллиарда гривен из городского бюджета.

"Это необходимый шаг, обусловленный рядом критических факторов, которые мы сегодня видим в работе предприятия. В частности, негативная тенденция к увеличению количества аварий, отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию, невыполнение инвестиционной программы на необходимом уровне и другие критически важные для города инфраструктурные проекты, не выполняются. И город считает своим долгом не допустить дальнейшую эскалацию, которая коснулась бы непосредственно киевлян как потребителей услуг", – пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что уже наработан антикризисный план и выполнены первые подготовительные работы по функционированию нового коммунального предприятия.

"Город как владелец должен стабилизировать работу систем водоснабжения и водоотведения, принять антикризисные меры и не допустить сбоев в работе, а в перспективе - обеспечить проекты модернизации объектов как элементов жизнеобеспечения города", - подчеркнул Пантелеев.

Напомним, в 1992 году на базе производственного управления "Киевводоканала" было создано государственное коммунальное объединение "Киевводоканал".

В 2001 году он был реорганизован в открытое акционерное общество, которое впоследствии стало частным акционерным обществом.

С 2003 года система водоснабжения в Киеве по договору на владение и пользование имуществом контролируется акционерной компанией "Киевводоканал", где столица владеет мажоритарной долей.

Напомним, 14 мая в Голосеевском районе Киева из-за масштабного порыва водопровода была затоплена станция метро "Лыбидская".