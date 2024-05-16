Замість "Київводоканалу" у столиці створять нове комунальне підприємство

Сьогодні, 16 травня, Київрада прийняла рішення про припинення дії договору на володіння та користування майном територіальної громади Києва, яке було передано ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що для подолання кризи та виконання нагальних заходів для стабілізації роботи господарства майно передадуть новоствореному комунальному підприємству.

Для цього КМДА розірве договір володіння та користування майном, укладений з акціонерною компанією "Київводоканал", і передасть його новому комунальному підприємству, у статутний капітал якого внесуть 1,5 мільярда гривень з міського бюджету.

"Це необхідний крок, зумовлений низкою критичних факторів, які ми сьогодні бачимо в роботі підприємства. Зокрема, негативна тенденція до збільшення кількості аварій, відсутність достатніх інвестицій у модернізацію, невиконання інвестиційної програми на необхідному рівні та інші критично важливі для міста інфраструктурні проєкти, які не виконуються. І місто вважає своїм обов’язком не допустити подальшої ескалації, яка б торкнулась безпосередньо киян як споживачів послуг", – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що вже напрацьований антикризовий план та виконані перші підготовчі роботи для функціонування нового комунального підприємства.

"Місто як власник повинне стабілізувати роботу систем водопостачання та водовідведення, вжити антикризових заходів і не допустити збоїв у роботі, а в перспективі – забезпечити проєкти модернізації обʼєктів як елементів життєзабезпечення міста", – підкреслив Пантелеєв.

Нагадаємо, у 1992 році на базі виробничого управління "Київводоканалу" було створене державне комунальне об’єднання "Київводоканал".

У 2001 році його реорганізували у відкрите акціонерне товариство, яке згодом стало приватним акціонерним товариством.

З 2003 року система водопостачання у Києві за договором на володіння та користування майном контролюється акціонерною компанією "Київводоканал", де столиця володіє мажоритарною часткою.

Нагадаємо, 14 травня у Голосіївському районі Києва через масштабний порив водопроводу була затоплена станція метро "Либідська".