НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поддержала для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов. Об этом шла речь на заседании регулятора 8 мая, передает Укринформ.

С 1 июня предлагается установить следующие оптовые тарифы (лицензиатам НКРЭКУ, реализующим воду или очищающим сточные воды другим предприятиям водопроводоканализационного хозяйства) по водоснабжению (за 1 кубометр без НДС):

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 11,88 грн;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 9,36 грн;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 6,87 грн;

Львовводоканал – 9,02 грн;

Черновцыводоканал – 10,26 грн;

Киевводоканал – 9,66 грн;

Днепроводоканал – 11,52 грн;

Житомирводоканал – 17,52 грн;

Черкассыводоканал – 10,51 грн;

Харьковводоканал – 9,88 грн.

В то же время, тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС) планируется установить на уровне:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 грн;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 грн;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 грн;

Львовводоканал – 20,04 грн;

Черновцыводоканал – 23,86 грн;

Киевводоканал – 21,42 грн;

Днепроводоканал – 23,92 грн;

Житомирводоканал – 32,77 грн;

Черкассыводоканал – 20,19 грн;

Харьковводоканал – 22,87 грн.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагают установить для ЧАО "Энергоресурсы" – 53,39 грн за 1 кубометр, а самые низкие – Луцкводоканалу (13,70 грн за 1 кубометр). Самый высокий тариф на водоотвод – для КП "Облводоканал" Запорожского областного совета (41,3 грн за 1 кубометр), тогда как самый низкий – для ЧАО "Энергоресурсы" (4,04 грн за 1 кубометр).

В НКРЭКУ пояснили, что на изменение тарифов для лицензиатов в основном повлияло увеличение расходов по электрической энергии, расходов на оплату труда, на реагенты и налоги. По каждому предприятию Нацкомиссия подготовила отдельные разъяснения.

Тариф на воду для населения

Следует отметить, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, установленных по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Напомним, что 29 июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение об установлении с 1 июля новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для 34 водоканалов. В то же время тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, должны были остаться неизменными: речь идет о Харькове, Николаеве и Херсоне.

После повышения тарифов в среднем сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн в месяц (с НДС) и достичь 256 грн (по плановому тарифу 39,37 грн за кубометр).

Нацкомиссия аргументировала рост тарифов в частности увеличением затрат на электроэнергию, повышением оплаты труда работникам водоканалов, ростом объемов закупки реагентов и обязательств лицензиатов по кредитам.

Кроме того, решению регулятора предшествовал призыв предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения, повысить тарифы хотя бы на треть с июля, потому что они не хотят больше терпеть значительные убытки от работы по действующим тарифам, уже не соответствующим экономическим реалиям. При этом они указывали, что повышение тарифов было согласовано еще в декабре 2022 года, но так и не произошло.

Но, несмотря на все аргументы, регулятору пришлось отменить свое решение уже в июле 2023 года. После возмущения в обществе президент Владимир Зеленский заявил, что "решение, мягко говоря, позорное". Он поручил правительству представить ответное решение. До этого премьер-министр Денис Шмыгаль назвал повышение тарифов на воду неприемлемым решением, также заявив, что оно не было согласовано с правительством.