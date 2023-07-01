Шмыгаль назвал неприемлемым решение о повышении тарифов на воду. В Минэнерго также возмущены

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры провести дополнительные консультации с Нацкомиссией по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг относительно пересмотра повышения тарифов на воду.

Как заявил глава правительства в своем Telegram-канале, решения о повышении водоканалам тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод не были согласованы с правительством и являются неприемлемыми. По его словам, во время войны нужно действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях, как энергетика и тарифообразование.

"Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем, кто в них нуждается. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. Тогда как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой правительства", - подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь, Галущенко заявил, что решение НКРЭКУ о поднятии тарифов на водоснабжение для населения "является необоснованным и не отвечает условиям военного времени". По его словам, этот чувствительный для общества вопрос не обсуждался с Минэнерго и другими представителями правительства.

Министр отметил, что это "далеко не первое решение, которое принимается комиссией без должного обсуждения". В качестве примера он привел недавнее решение о пересмотре предельных цен (прайс-кэпов) на рынке электроэнергии.

"Предложение о новом уровне прайс-кэпов, озвученное с голоса одним из членов комиссии и затем принятое, принципиально отличается от предыдущего предложения, которое было предметом публичного обсуждения с привлечением ключевых энергокомпаний страны", - заявили в профильном ведомстве.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Украину ждет сверхсложный отопительный сезон, сейчас реализуется самая масштабная ремонтная кампания в энергосекторе за время независимости, и поэтому каждое решение любого государственного органа должно помогать энергокомпаниям как можно быстрее восстановиться после беспрецедентных российских атак и как можно лучше подготовиться.

Министр также напомнил, что накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, имплементирующий в национальное законодательство Регламент ЕС №1227/2011 о доброчестности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT), устанавливающий новые высокие стандарты в деятельности НКРЭКУ, "однако подобные решения комиссии не соответствуют таким стандартам".

Напомним, что 29 июня комиссия подняла тарифы на воду на 2023 год для 34 предприятий-поставщиков, оставив их неизменными в Харькове, Николаеве и Херсоне, значительно пострадавших в ходе российского военного вторжения

Подчеркнем при этом, что повышение тарифов было согласовано еще в декабре 2022 года, однако тогда так и не произошло. Недавно же коммунальные предприятия, предоставляющие услуги водоснабжения и водоотведения, призвали НКРЭКУ все же повысить их хотя бы на треть с июля, поскольку не хотят больше терпеть значительные убытки от работы по действующим тарифам, уже не соответствующим экономическим реалиям.

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