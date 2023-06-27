НКРЭКУ значительно повысила максимальные тарифы на электроэнергию для бизнеса

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые предельные цены (прайскепы) на электроэнергию для бизнеса. Соответствующие изменения начнут действовать с 30 июня. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

На рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке будут три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Отмечается, что для ночного периода (с 23:00 до 7:00) верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырастет на 50% – с 2000 до 3000 грн/МВт·ч.

Для дневных часов (с 7:00 до 19:00) прайскеп повысили на 25% – с 4000 до 5000 грн/мВт·ч.

В то же время для вечернего пика потребления лектроэнергии (с 19:00 до 23:00) предельная цена будет больше на 80% – 7200, а не 4000 грн/МВт·ч, как сейчас.

Минимальную цену на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке решили снизить до 10 грн/МВт·ч.

На балансирующем рынке максимальная предельная цена предусматривается на уровне 125% цены РСВ, а минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·час.

Напомним, с 1 июня в Украине действует новый тариф на электроэнергию для населения – 2,64 грн/кВт·ч. О том, можно ли было избежать этого решения и поможет ли оно энергосистеме, читайте в материале Delo.ua.