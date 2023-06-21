Украина сможет импортировать больше электроэнергии из ЕС

Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила пропускную способность межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину и Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что ENTSO-E увеличила объемы пропускной способности межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину и Молдову до 1200 МВт. Теперь из зоны континентальной Европы в блок Украина/Молдова максимальная доступная пропускная способность увеличится на 150 МВт.

В "Укрэнерго" отмечают, что импорт электроэнергии из ЕС является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме.

Вместе с операторами европейской энергосистемы ведомство продолжает работу по постепенному увеличению пропускной способности интерконнекторов, доступной для коммерческих обменов электроэнергию между ЕС и Украиной и Молдовой.

Напомним, ENTSO-E приняла решение о поэтапном расширении пропускной способности для импорта/экспорта электроэнергии 7 июня 2022 года.

Коммерческие обмены электроэнергией с Европой начались 30 июня 2022 года.

18 апреля 2023 года ENTSO-E увеличила техническую возможность для импорта электроэнергии из Европы в Украину/Молдову до 1050 МВт. Техническая возможность для экспорта из Украины/Молдовы в Европу составляет 400 МВт.

Что касается нынешнего обмена электроэнергией с Европейским Союзом, то у Украины есть запланированный импорт из Словакии мощностью 90-170 МВт преимущественно в дневные часы. При этом экспорт и импорт в вечерние часы потребления отсутствует.

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