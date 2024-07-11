У Києві вводять штрафи для боржників за комунальні послуги: який розмір стягнення

Загальний борг киян за гарячу воду та опалення перевищує 6,2 млрд грн, а за холодну воду та водовідведення становить близько 1,2 млрд грн. У зв'язку з цим представники “Київтеплоенерго” та “Київводоканалу” повідомили про нарахування пені боржникам, та впровадження штрафних санкцій.

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Згідно з повідомленням КМДА, сумарний борг киян за послуги тепло- та водопостачання сягнув майже 7,5 млрд грн. Споживачам, які систематично не оплачують рахунки та не оформлюють розстрочку, нараховується пеня, що відображено у червневих квитанціях.

Директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін зазначив, що більшість киян відповідально ставляться до оплати комунальних послуг. Проте, є й ті, хто накопичує значні борги.

"Майже 4,5 млрд боргу припадає саме на ці 16% (споживачів). Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років", – зауважив Лопатін.

Він підкреслив, що хронічна несплата є критичною для роботи підприємств в умовах енергодефіциту, тому "Київтеплоенерго" застосовує штрафні санкції згідно з чинним законодавством. Зокрема, за кожен день прострочення платежу нараховується пеня у розмірі, визначеному в договорі, але не більше 0,01% від суми боргу.

Крім того, у КМДА повідомили, що "Київтеплоенерго" не підвищує вартість тепла та гарячої води для киян, незважаючи на зростання цін на газ та інші складові тарифу. Проте, для забезпечення стабільної роботи теплопостачання в місті, підприємство розраховує на компенсацію різниці в тарифах з боку держави.

Нагадамо, у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.

Однак споживачі, які тимчасово відсутні у своїх житлових приміщеннях понад 30 днів, можуть уникнути нарахування плати за невикористані послуги, надавши постачальникам комунальних послуг відповідну заяву та документальне підтвердження.