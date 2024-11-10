Льготы на коммунальные услуги для военных: что нужно знать

Военнослужащие, которые сегодня защищают (или защищали) Украину, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

На какие услуги можно получить льготы

В соответствии с действующим законодательством льготы можно получить на услуги по управлению многоквартирным домом; по снабжению и распределению природного газа, электрической энергии, по снабжению горячей водой, тепловой энергии для отопления; централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения; вывоз мусора.

Также предоставляются льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Кто и в каком размере может получить льготу

Согласно сообщению Минсоцполитики, получить льготу могут:

участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

участники войны – 50% скидки;

лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

члены семей погибших – 50% скидки.

Как получить льготу

Для того чтобы получить льготу на оплату коммунальных услуг, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.

Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций и ЦНАПах.

Если есть доступ к интернету, то удобнее всего это сделать онлайн:

через веб-портал электронных услуг ПФУ. Подробный алгоритм – по ссылке.

через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы нужны для оформления льготы

Для оформления льгот на оплату коммунальных услуг нужны: паспорт, документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД), учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

В Минсоцполитики отмечают, что оформление льготы для ветеранов войны в этом году было значительно упрощено, а количество документов, необходимых для ее оформления, – уменьшено.

"Поэтому вам останется только подать в ПФУ соответствующее упрощенное заявление (о взятии на учет льготника и о назначении льготы одновременно). Раньше – это было два отдельных процесса", — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, личные счета в них.

Важно: если военнослужащий, имеющий соответствующий статус, находится на фронте, или в госпитале, или по каким-то другим причинам не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота. Например, нетрудоспособный отец или мать, муж или жена. Для этого нужно будет подключить документ, подтверждающий вашу родственную связь. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.

Заявление Пенсионный фонд рассмотрит в течение 10 дней и в течение 3-х дней – обязательно сообщит о принятом решении.

Как работает льгота

В Минсоцполитики сообщают, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, то есть они предоставляются в денежной форме.

Вместо этого необходимо ежемесячно самостоятельно платить полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. А Пенсионный фонд будет выплачивать сумму льготы, перечисляя ее на банковский счет, открытый в уполномоченном банке или через отделение АО "Укрпочта".

Способ выплаты указывается в заявлении.

Фото: ua.depositphotos.com