В Украине появится служба сопровождения военнослужащих: чем будет заниматься

Кабинет министров Украины определил порядок работы и деятельности служб сопровождения в интересах социальной поддержки украинских защитников и членов их семей.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 20 августа и уже начало внедряться.

В ведомстве отметили, что службы сопровождения будут созданы в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и заведениях. Они будут заниматься военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейскими и членами их семей.

Службы сопровождения будут сформированы на базе структурных подразделений, к полномочиям которых относится вопрос обеспечения социальной защиты или за счет штатных должностей по соответствующим направлениям работы. При необходимости выполнения задач служб сопровождения будут привлекаться представители других служб.

Для чего нужны службы сопровождения военнослужащих

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, с начала полномасштабного вторжения количество военнослужащих в армии выросло в разы. В армии сейчас очень много гражданских людей, которые до этого никогда не сталкивались с армией, поэтому всем им нужна помощь в решении неотложных вопросов, с которыми они сталкиваются во время службы.

Именно поэтому создаем совершенно новую службу, основная цель которой – оказание своевременной и качественной помощи военнослужащим. Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, пропавших без вести и пленных", – заявила Калмыкова.

Основные задачи служб сопровождения

Замминистра сообщила, что основная задача служб сопровождения будет состоять в помощи военнослужащим в решении ряда социальных и медицинских вопросов. Среди них:

сопровождение раненых, в том числе через оказание им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;

сопровождение членов семей погибших (умерших), пропавших без вести и пленных и оказание им помощи в вопросах реализации надлежащих льгот и гарантий;

содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;

участие в мероприятиях сопровождения или поддержки увольняемых со службы.

Какие вопросы будут решать службы сопровождения

Уполномоченные лица служб сопровождения будут выявлять и оценивать социальные нужды военнослужащих и уточнять информацию в учреждениях здравоохранения потребности раненых и больных.

Также они будут предоставлять все необходимые консультации и обеспечивать обратную связь с поставщиками социальных услуг по решению актуальных вопросов военнослужащих.

Напомним, в начале августа Кабинет министров Украины принял постановление, дающее старт введению специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц и принял постановление об оплате их труда.

Реинтеграция ветеранов в Украине

Современные реалии Украины концентрируют внимание общества на мобилизации и ведении войны, экономической стабильности страны и военной помощи. В то же время одним из последствий войны является постоянно растущее количество ветеранов.

Возвращаясь домой в гражданскую жизнь, ветераны сталкиваются с трудностями: бытовыми, финансовыми, физическими и психологическими. Первый год с момента увольнения со службы считается самым критичным. В этот период важна поддержка государства, общества, общественных организаций, семьи и друзей для облегчения и предупреждения возможных негативных последствий. Именно для этого и необходима реинтеграция.

Государство должно регулировать и распознавать такие физические и психологические аспекты, как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревога, злоупотребление психоактивными веществами, склонность к суициду, физические травмы, инвалидность и травмы мозга. Все эти явления, которые могут возникнуть в результате войны, должны быть урегулированы на законодательном уровне, а услуги по реинтеграции ветеранов расширены.

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