В Украине появятся специалисты по сопровождению ветеранов: какую зарплату получат

2 августа Кабинет министров Украины принял постановление, дающее старт введению специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц и принял постановление об оплате их труда. Согласно документу этим специалистам устанавливается надбавка за особый характер труда в размере до 50% должностного оклада за фактически отработанное время.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Постановлением предлагается внести изменения в раздел XLIII "Социальные и реабилитационные услуги" приложения 2 к постановлению № 1298 от 30 августа 2002 года, добавив новую позицию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

Стать специалистом по сопровождению ветеранов может любой гражданин Украины или лицо по этому же статусу, которое является ветераном. Важно, чтобы кандидат имел высшее образование не ниже уровня бакалавра в одной из следующих отраслей: Образование/Педагогика, Социальные и поведенческие науки, Право, Здравоохранение, Социальная работа, Публичное управление и администрирование.

Что входит в обязанности

Сообщается, что такой специалист — первое лицо, встречающее ветерана или ветерана по возвращении в общину. Обеспечивает информационное сопровождение и поддержку, консультирует о получении статусов, жилья, прохождении реабилитации, трудоустройстве и т.д.

Планируется, что первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью.

Категории, которыми занимается специалист:

ветераны войны

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной

пострадавшие участники Революции Достоинства

члены семьи такой категории лиц

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны

члены семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины, демобилизованные лица.

О том, какую зарплату будут получать такие специальности, пока не сообщается, но в ведомстве отметили, что им будет предоставляться надбавка к ставке объемом до 50%. Размер надбавки для каждого специалиста будет определять руководитель соответствующего учреждения или организации на основе погрузки, своевременности и качества предоставляемых услуг, а также отсутствия жалоб.

Проект постановления был разработан Министерством экономики и обсуждался на совещаниях по ветеранской политике под председательством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

В ведомстве добавили, что реализация акта преследует цель создания правовых оснований для определения условий оплаты труда специалистов, обеспечивающих сопровождение ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Реинтеграция ветеранов в Украине

Современные реалии Украины концентрируют внимание общества на мобилизации и ведении войны, экономической стабильности страны и военной помощи. В то же время одним из последствий войны является постоянно растущее количество ветеранов.

Возвращаясь домой в гражданскую жизнь, ветераны сталкиваются с трудностями: бытовыми, финансовыми, физическими и психологическими. Первый год с момента увольнения со службы считается самым критичным. В этот период важна поддержка государства, общества, общественных организаций, семьи и друзей для облегчения и предупреждения возможных негативных последствий. Именно для этого и необходима реинтеграция.

Государство должно регулировать и распознавать следующие физические и психологические аспекты, как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревога, злоупотребление психоактивными веществами, склонность к суициду, физические травмы, инвалидность и травмы мозга. Все эти явления, которые могут возникнуть в результате войны, должны быть урегулированы на законодательном уровне, а услуги по реинтеграции ветеранов расширены.