В Україні з'являться фахівці із супроводу ветеранів: яку зарплату отримуватимуть

2 серпня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дає старт запровадженню фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та ухвалив постанову щодо оплати їх праці. Згідно з документом, цим спеціалістам встановлюється надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Постановою пропонується внести зміни до розділу XLIII "Соціальні та реабілітаційні послуги" додатку 2 до постанови № 1298 від 30 серпня 2002 року, додавши нову позицію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

Стати фахівцем із супроводу ветеранів може будь-який громадянин України або особа з цього ж статусу, яка є ветераном. Важливо, щоб кандидат мав вищу освіту не нижче рівня бакалавра в одній із таких галузей: Освіта/Педагогіка, Соціальні та поведінкові науки, Право, Охорона здоров’я, Соціальна робота, Публічне управління та адміністрування.

Що входить в обов'язки

Повідомляється, що такий фахівець — перша особа, яка зустрічає ветерана чи ветерану після повернення в громаду. Забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, житла, проходження реабілітації, працевлаштування тощо.

Планується, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени.

Категорії, якими опікується фахівець:

ветерани війни

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

постраждалі учасники Революції Гідності

члени сім’ї такої категорії осіб

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України, демобілізовані особи.

Про те, яку зарплатню отримуватимуть такі спеціалість наразі не повідомляється, але у відомстві зазначили, що їм буде надаватися надбавка до ставки обсягом до 50%. Розмір надбавки для кожного фахівця визначатиме керівник відповідної установи або організації на основі навантаження, своєчасності та якості наданих послуг, а також відсутності скарг.

Проект постанови був розроблений Міністерством економіки і обговорювався на нарадах з питань ветеранської політики під головуванням міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

У відомстві додали, що реалізація акта має на меті створення правових підстав для визначення умов оплати праці спеціалістів, які забезпечують супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Реінтеграція ветеранів в Україні

Сучасні реалії України концентрують увагу суспільства на мобілізації та веденні війни, економічній стабільності країни та військовій допомозі. Водночас одним з наслідків війни є кількість ветеранів, яка постійно зростає.

Повертаючись додому у цивільне життя, ветерани зіштовхуються із труднощами: побутовими, фінансовими, фізичними та психологічними. Перший рік з моменту звільнення зі служби вважається найкритичнішим. У цей період важлива підтримка держави, громади, громадських організацій, сім’ї та друзів для полегшення та попередження можливих негативних наслідків. Саме для цього і необхідна реінтеграція.

Держава повинна регулювати та розпізнавати такі фізичні та психологічні аспекти, як посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривога, зловживання психоактивними речовинами, схильність до суїциду, фізичні травми, інвалідність та травматичне ушкодження мозку. Всі ці явища, які можуть виникнути внаслідок війни, повинні бути врегульовані на законодавчому рівні, а послуги з реінтеграції ветеранів – розширені.