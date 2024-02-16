Відбудова, нова ветеранська політика, євроінтеграція. Кабмін затвердив пріоритети на 2024 рік

Відновлення країни стане ключовим напрямком у плані дій уряду на 2024 рік. Основна увага буде приділена модернізації енергетичної, критичної, транспортної та соціальної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він назвав десять пріоритетів для уряду. Перший пріоритет — обороноздатність, другий — це європейська інтеграція, третій — це відбудова, четвертий — нова ветеранська політика, п’ятий — освіта, шостий — реформа соціальної сфери, сьомий — це стійка економіка, восьмий — побудова ефективної цифрової держави, дев’ятий — енергетична незалежність, десятий — це сучасна доступна медицина.

За його словами, окрема увага буде приділена ветеранській політиці, включно з реабілітацією, цифровими послугами, працевлаштуванням, навчанням, житлом та реформою ВЛК. Також планується оновлення Єдиного державного реєстру ветеранів для забезпечення доступу до пільг.

Фінансування соціальних сфер

Шмигаль додав, що у галузі освіти передбачено збільшення виплат українським освітянам на 21%, розвиток Нової української школи, модернізацію професійно-технічної освіти та масштабну реформу вищої освіти.

Прем'єр-міністр підкреслив наміри уряду активізувати розвиток соціального сектору послуг, впроваджуючи принцип "фінансування за потребами людей" також у соціальній галузі.

Вже у березні передбачена індексація пенсій, а загальний обсяг соціальних витрат у держбюджеті нараховуватиме 470 мільярдів гривень, перевищуючи минулорічний показник на 25 мільярдів гривень.

Окрім того, уряд визначив оновлення медичної сфери як один із ключових пріоритетів на поточний рік.

"Основу нововведень складуть реабілітація та психологічна підтримка. Ми плануємо відкрити щонайменше 30 центрів ментального здоров'я при лікарняних комплексах та запустити проекти з реконструкції та оновлення не менш ніж 100 медичних установ," - зазначив Денис Шмигаль.

Він також вказав, що фінансування охорони здоров'я в цьому році зросте до 239 мільярдів гривень, що на 31 мільярд більше порівняно з попереднім роком.

Додамо, на засіданні 6 лютого уряд затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття.