Шмигаль розповів, коли та на скільки зростуть пенсії

У березні держава планує здійснити індексацію пенсій. Згідно з попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики очікується, що середні пенсії зростуть на 13%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, сукупні соціальні витрати державного бюджету на 2024 рік становитимуть 470 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Паралельно продовжується процес цифровізації соціальної сфери, включаючи об'єднання виплат пенсій, субсидій та соціального страхування у Пенсійному фонді.

"Запускаємо електронний кейс-менеджмент. Це підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. Всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані", - додав він.

Які пенсії будуть у 2024 році

Згідно зі змінами у держбюджеті у 2024 році українців чекає три підвищення пенсій. Зокрема, планується підвищення мінімальної і максимальної пенсії.

Так, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року зросте мінімальна і максимальна пенсія в Україні:

мінімальна - до рівня 2 361 грн;

максимальна - до рівня 23 610 грн;

середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 000 грн (на кінець 2023 року вона становила 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем складатиме 2 840 грн.