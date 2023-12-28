Індексації пенсій у 2024 році може не бути: в уряді назвали умову

Якщо Україна не отримає міжнародну фінансову допомогу, індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, проблеми з виплатами в поточному обсязі не очікуються, адже більша частина пенсійних доходів – це внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема військовими. Оскільки вони всі платять Єдиний соціальний внесок, Пенсійний фонд тримається на українських коштах.

"Можливо, не вдасться, якщо справді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги, – ред.), говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми з внутрішніх ресурсів знайдемо", – висловилася Жолнович.

При цьому чиновниця додала, що всі підвищення та індексації закладені в бюджет, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

"Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – зазначила міністерка.

Що стосується соціальних виплат, таких як допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, то Жолнович звернула увагу, що ці видатки фінансуються міжнародними партнерами.

Водночас чиновниця розповіла, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на майже 2 млрд доларів, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.

Допомога Україні: проблеми з коштами

Багато країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

У Європейському Союзі кілька місяців обговорювалося фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, розраховане на 2024-2027 роки. Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.

Однак усе ж Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні 2024 року.

Що стосується США, то там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою. Наразі передбачається, що голосування за допомогу відбудеться на початку 2024 року.