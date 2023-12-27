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Орбана не питатимуть. ЄС готує для України запасний план допомоги на 20 млрд євро, – FT
Європейський Союз готує резервний план, який передбачає надання Україні 20 млрд євро в обхід запереченням прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
Зазначається, що якщо Орбан не відмовиться від свого вето на саміті, який відбудеться 1 лютого, буде застосована інша схема. Вона передбачатиме, що держави нададуть гарантії до бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії запозичити на ринках капіталу до 20 млрд євро в інтересах Києва. Точні умови ще обговорюються, а остаточна сума буде встановлена згідно з потребами України.
Цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС, якщо серед основних учасників плану будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Таким чином, одностайна підтримка фінансування для України не знадобиться.
Водночас деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, для надання гарантій буде потрібне схвалення від парламенту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Одним із недоліків цієї схеми, порівняно з початковою пропозицією, яка полягала у виділенні коштів із бюджету ЄС, є те, що вона обмежуватиметься позиками і не включатиме гранти. Однак країни-члени блоку все ще можуть надавати гранти на двосторонній основі.
Допомога від ЄС: проблеми з коштами
Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки. В перерахунку на один рік ця підтримка була б меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.
Однак під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.
Попри це, Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні 2024 року.