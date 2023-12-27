Орбана не питатимуть. ЄС готує для України запасний план допомоги на 20 млрд євро, – FT

Європейський Союз готує резервний план, який передбачає надання Україні 20 млрд євро в обхід запереченням прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що якщо Орбан не відмовиться від свого вето на саміті, який відбудеться 1 лютого, буде застосована інша схема. Вона передбачатиме, що держави нададуть гарантії до бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії запозичити на ринках капіталу до 20 млрд євро в інтересах Києва. Точні умови ще обговорюються, а остаточна сума буде встановлена згідно з потребами України.

Цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС, якщо серед основних учасників плану будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Таким чином, одностайна підтримка фінансування для України не знадобиться.

Водночас деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, для надання гарантій буде потрібне схвалення від парламенту.

Одним із недоліків цієї схеми, порівняно з початковою пропозицією, яка полягала у виділенні коштів із бюджету ЄС, є те, що вона обмежуватиметься позиками і не включатиме гранти. Однак країни-члени блоку все ще можуть надавати гранти на двосторонній основі.

Допомога від ЄС: проблеми з коштами

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки. В перерахунку на один рік ця підтримка була б меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Однак під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Попри це, Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні 2024 року.