В ЄС погодили створення фонду підтримки України на €50 мільярдів замість їх виділення з бюджету союзу

Європейська рада досягла принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки, повідомляють в українському Міністерстві закордонних справ.

"Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС, ці кошти спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення її інтеграції в Євросоюз.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві привітали історичне рішення Європейської ради від 14 грудня про відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС. У міністерстві очікують на якнайшвидший початок підготовки Єврокомісією мандату на переговори та аналітичної оцінки українського законодавства (скринінгу).

Також дипломати підкреслили важливість погодження ЄС 12-го пакету санкцій проти Росії. Зазначається, що Україна давно працювала разом із партнерами над новим європейським санкційним пакетом, який сприятиме закриттю для РФ "лазівок" для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини.

В МЗС вітають і зобов’язання ЄС та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги ЄС, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

"Закликаємо ЄС якнайшвидше затвердити новий, восьмий, транш допомоги в межах Європейського фонду миру. Підтримуємо пропозицію Європейської ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України", - вказали у відомстві.

Там висловили й сподівання на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їхнє спрямування на потреби України, зокрема через майбутній Ukraine Facility.

З бюджету ЄС 50 мільярдів євро не виділять через Угорщину

Нагадаємо, що перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і обіцяв, наклав вето на рішення про виділення допомоги Україні на 50 мільярдів євро з бюджету ЄС. Натомість решта країн-членів союзу це рішення підтримали.

При цьому раніше єврокомісар з питань фінансів Йоганнес Ган заявляв, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету ЄС, що передбачає виділення 50 мільярдів євро Україні. За його словами, Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження бюджету без її підтримки.

ЗМІ також писали, що ЄС має "план Б" на випадок, якщо Угорщина заблокує допомогу Україні. Він нібито полягав у тому, щоб кожен з інших урядів ЄС започаткував власний пакет допомоги Україні.

Напередодні ж, 14 грудня, Орбан також єдиний не підтримав рішення про перехід ЄС до стадії переговорів з Україною та Молдовою про вступ до союзу. Втім, блокувати його він не став, а просто бойкотував голосування, пізніше заявивши, що Угорщина ще матиме багато можливостей для блокування євроінтеграції України.

Зазначимо також, що перед нинішнім самітом лідерів країн ЄС 13 грудня Єврокомісія розблокувала 10,2 мільярда євро для Угорщини. Ці кошти Євросоюз заморозив через наявні, як він вважає, проблеми з верховенством права та демократією в цій країні. ЗМІ писали, що таким чином ЄС намагався вплинути на Орбана, аби все ж схилити його до підтримки 50-мільярдної ініціативи.

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