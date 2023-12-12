Використають заморожені активи РФ: ЄС планує надати Україні €15 млрд

У вівторок, 12 грудня, Єврокомісія має намір запропонувати обмежити прибутки, отримані від заморожених активів Росії в ЄС, з метою зібрати до 15 мільярдів євро на користь України. Даний план Європейської комісії був розроблений ще влітку, але відкладений того, як кілька країн-членів ЄС і Європейський центральний банк висловили юридичні та фінансові проблеми.

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Про це пише Financial Times.

Проте, невдалі зусилля США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку для України дали новий поштовх пропозиціям отримати прибуток від знерухомленої готівки Москви, кажуть подітики, знайомі з ситуацією.

Згідно з повідомленням, ЄК спочатку вимагатиме від центральних депозитаріїв цінних паперів, які зберігають активи російського центрального банку, розміщувати отримані від них прибутки на окремих рахунках. Країни-члени ЄС мають одностайно підтримати план, а також подальші кроки з його реалізації, перш ніж гроші можуть бути виплачені Києву.

"Важливо подивитись, як ми можемо використати російські знерухомлені активи та доходи від цих знерухомлених активів для підтримки України", — сказав Financial Times віце-президент комісії Валдіс Домбровскіс.

Відзначивши, що G7 погодилася заморозити активи, доки Москва не виплатить збитки Україні, Домбровскіс стверджував, що настав час шукати шляхи найкращого використання отриманих у проміжний період доходів.

Видання пише, що на другому етапі плану прибуток буде перераховано до спільного бюджету ЄС для допомоги Україні. За оцінками комісії, це генеруватиме до 3 мільярдів євро на рік, або 15 мільярдів євро між 2023 і 2027 роками, хоча чиновники попередили, що сума залежатиме від процентних ставок протягом періоду.

Заморожені активи РФ: дискусія в ЄС

Країни "Великої сімки", до якої входять члени ЄС Італія, Німеччина та Франція, оцінюють заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів. А Євросоюз стверджує, що заморозив російські активи на близько 21,5 млрд євро.

Місяцями ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів. У травні поточного року FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації немає.

В липні Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

Проте, лідери ЄС все таки вирішили використати мільярди євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги Україні, а Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції на початку грудня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com