Розпочати якнайшвидше: Україна та США обговорили питання конфіскації російських активів

Генеральний прокурор України Андрій Костін та спецпредставниця США Пенні Пріцкер на полях міжнародного форуму з безпеки у Галіфаксі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів РФ та спрямування їх на допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наш пріоритет – якнайшвидше розпочати їх конфіскацію. Люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями", – зазначив Андрій Костін.

Він додав, що стратегічна підтримка Сполучених Штатів Америки є життєво важливою для України.

За словами Костіна, що Україна рішуче налаштована продовжувати реформи та підтримувати повну прозорість у використанні допомоги, яка надається. Також досягнуто значного прогресу в боротьбі з корупцією та олігархічним впливом.

"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо Росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини, – підкреслив генпрокурор.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

У жовтні лідери ЄС вирішили використати мільярди євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги Україні, а Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції на початку грудня.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.