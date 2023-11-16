Чехія заморозила всі російські державні активи

Уряд Чехії 15 листопада ухвалив рішення про заморожування всіх російських державних активів на своїй території.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", — зазначив він у соціальній мережі X.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Чехії та своєму колезі Яну Ліпавському за принципову позицію.

"Чехія щойно заморозила всі російські державні активи. Я вітаю цей принциповий крок і дякую своєму колезі та другу Яну Ліпавському. Усі країни, які ще цього не зробили, повинні наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та руйнування", — підкреслив Кулеба.

Заморожені активи РФ в ЄС

Бельгія стала першою країною ЄС, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про створення спеціального фонду підтримки України в обсязі 1,7 мільярда євро. Цей фонд буде фінансуватися з коштів, отриманих з оподаткування російських активів, які були заморожені в Бельгії.

Згодом в Естонії теж вирішили використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Уряд схвалив поправку до закону, яка дозволяє використовувати дані активи підсанкційних осіб в Естонії для компенсації збитків від війни в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

У жовтні лідери ЄС вирішили використати мільярди євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги Україні, а Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції на початку грудня.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

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