Правительство Чехии 15 ноября приняло решение о замораживании всех российских государственных активов на своей территории.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, которую Россия использует для финансирования убийств украинцев, заканчивается", - отметил он в социальной сети X.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Чехии и своему коллеге Яну Липавскому за принципиальную позицию.

"Чехия заморозила все российские государственные активы. Я приветствую этот принципиальный шаг и благодарю своего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще этого не сделали, должны последовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и разрушение", - подчеркнул Кулеба.

Замороженные активы РФ в ЕС

Бельгия стала первой страной ЕС, которая положила начало практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда поддержки Украины в объеме 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться из средств, полученных из налогообложения российских активов, замороженных в Бельгии.

Затем в Эстонии тоже решили использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Правительство одобрило поправку к закону, позволяющую использовать данные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации ущерба от войны в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине и ее послевоенному восстановлению.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что блок решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

В октябре лидеры ЕС решили использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине, а Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения в начале декабря.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

Источник фото: ua.depositphotos.com