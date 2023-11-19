Начать как можно быстрее: Украина и США обсудили вопросы конфискации российских активов

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и спецпредставитель США Пенни Прицкер на полях международного форума по безопасности в Галифаксе обсудили важный вопрос конфискации суверенных активов РФ и направление их на помощь Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Наш приоритет - как можно быстрее начать их конфискацию. Люди не должны ждать справедливости десятилетиями", - отметил Андрей Костин.

Он добавил, что стратегическая поддержка Соединенных Штатов Америки жизненно важна для Украины.

По словам Костина, Украина решительно настроена продолжать реформы и поддерживать полную прозрачность в использовании оказываемой помощи. Также достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием.

"Я твердо убежден, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и других союзников Украины, мы остановим Россию и заставим агрессора заплатить за все совершенные преступления", - подчеркнул генпрокурор.

Конфискация замороженных активов РФ

В США рассматривают юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

В октябре лидеры ЕС решили использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения в начале декабря.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.