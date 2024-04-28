Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив винуватця п’яної ДТП у Броварах Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.

"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'". – йдеться в тексі розпорядження.

За кілька годин до звільнення за клопотанням прокурорів Майбоженку було обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко також писав, що Майбоженка буде звільнено.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. (...) Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні", - написав він.

Кравченко додав, що триматиме ситуацію на особистому контролі.

Відомо, що Зеленський призначив Майбоженка головою Броварської районної державної адміністрації Київської області 28 листопада 2022 року.

ДТП з Майбоженком

Нагадаємо, ввечері 26 квітня на Київщині у місті Бровари неподалік зупинки "Завод Порошинка" п'яний посадовець не впорався з керуванням і в'їхав у натовп людей на пішоходному переході. Відомо, що за кермом Volvo був голова Броварської РДА Володимир Майбоженко.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко уточнив, що серед постраждалих в ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років. У дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садни.