Зеленский уволил главу Броварской РГА Майбоженко

27 апреля президент Владимир Зеленский уволил виновника пьяного ДТП в Броварах Владимира Майбоженко с должности председателя Броварской райгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'". – говорится в тексте распоряжения.

За несколько часов до увольнения по ходатайству прокуроров Майбоженко была избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко также писал, что Майбоженко будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. (...) Я обращаюсь к стражам порядка - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом". наказании", - написал он.

Кравченко добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

Известно, что Зеленский назначил Майбоженко главой Броварской районной государственной администрации Киевской области 28 ноября 2022 года.

ДТП с Майбоженко

Напомним, вечером 26 апреля на Киевщине в городе Бровары возле остановки "Завод Порошинка" пьяный чиновник не справился с управлением и въехал в толпу людей на пешеходном переходе Известно, что за рулем Volvo был глава Броварской РГА Владимир Майбоженко.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко уточнил, что среди пострадавших в ДТП 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также двое мужчин — 29 и 26 лет. У ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы. У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.