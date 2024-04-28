Азартні ігри в Україні: правоохоронці заблокували 2500 сайтів, відкрито 450 кримінальних справ

У ході боротьби з незаконним гральним бізнесом в Україні, станом на кінець квітня правоохоронці розслідують понад 450 кримінальних правопорушень. Також правоохоронці заблокували понад 2500 вебсайтів, які незаконно організовували азартні ігри та надавали доступ до онлайн-казино без ліцензії.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

З початку року до суду вже скеровано 72 обвинувальні акти, 68 з яких стосуються учасників злочинних угруповань. Про підозру у причетності до організації азартних ігор без ліцензії повідомлено 21 особі.

У 2023 році правоохоронці зареєстрували 169 подібних правопорушень, 74 особам оголошено про підозру. До суду направлено 52 обвинувальні акти стосовно 97 осіб.

В рамках боротьби з онлайн-казино правоохоронці вже:

Вилучили понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки.

Провели близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес.

Припинили діяльність 10 казино.

Заблокували понад 2500 вебсайтів, які незаконно організовували азартні ігри та надавали доступ до онлайн-казино без ліцензії.

Повідомляється, що прокурори здійснюють процесуальне керівництво у справах щодо великих компаній, причетних до організації та роботи нелегальних онлайн-казино. Один з таких кейсів – легалізація коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

Триває досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка, перебуваючи під контролем структур та громадян РФ, організувала незаконну букмекерську діяльність під брендом міжнародної букмекерської контори.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Передумовою до цього стала петиція про обмеження доступу до онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. командира відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, сержанта Павла Петриченка, яку він зареєстрував 29 березня.

У своїй петиції Петриченко наголошував, що вже третій рік військовослужбовці перебувають далеко від дому, у стані стресу та без змоги належно відпочити, що робить їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох з них азартні ігри перетворюються на основний метод боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує здатність до самоконтролю.

У той же день, 29 березня, Зеленський відреагував на петицію. У вечірньому зверненні до народу глава держави доручив керівникам Служби безпеки України, Держслужби спецзвʼязку, Міністерства цифрової трансформації та секретарю Ради національної безпеки та оборони зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Уже 4 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення держрегулювання організації та проведення азартних ігор та лотерей.

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