Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами азартних ігор

Верховна Рада сьогодні, 24 квітня, підтримала законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, у першому читанні відповідні законопроєкти №9256-1 і №10101 схвалили 272 депутати.

Законопроєктами передбачено обмеження реклами азартних ігор у державі. Поряд із цим пропонується збільшення штрафних санкцій за порушення у цій сфері (з 300 до 600 мінімальних заробітних плат), у тому числі повторне порушення передбачено як нову підставу для анулювання ліцензії організатора азартних ігор.

Також документ передбачає заборону спонсорства (зокрема недопустимість спекуляцій щодо війни й волонтерства); удосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (моніторинг інтернету, контрольні закупівлі).

Крім того, запроваджується система заходів щодо запобігання та протидії функціонуванню заборонених азартних ігор та/або гральних закладів, у тому числі шляхом моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних застосунків, які надають доступ на території України до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії.

Згідно з документами, будуть визначені додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів й участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану, а також встановлені додаткові критерії для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог щодо бездоганної ділової репутації посадових осіб організаторів азартних ігор та встановлення вимог для надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Законопроєкт 9256д також передбачає реорганізацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яку планують підпорядкувати одному з органів виконавчої влади.

"Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону", - підкреслив Железняк.

Додамо, що президент Володимир Зеленський доручив керівникам Служби безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Нагадаємо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

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