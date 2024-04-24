Верховная Рада поддержала законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы азартных игр

Верховная Рада сегодня, 24 апреля, поддержала законопроект о ликвидации Комитета по регулированию азартных игр и лотерей. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, в первом чтении соответствующие законопроекты №9256-1 и №10101 одобрили 272 депутата.

Законопроектами предусмотрено ограничение рекламы азартных игр в государстве. Наряду с этим предлагается увеличение штрафных санкций за нарушение в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр.

Также документ предусматривает запрет спонсорства (в частности, недопустимость спекуляций по войне и волонтерству); усовершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (мониторинг интернета, контрольные закупки).

Кроме того, вводится система мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в том числе путем мониторинга сети Интернет по выявлению вебсайтов и/или мобильных приложений, предоставляющих доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии.

Согласно документам, будут определены дополнительные инструменты для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения, а также установлены дополнительные критерии для аннулирования лицензий, усовершенствования требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр и установления требований для поставщиков услуг в сфере азартных игр.

Законопроект 9256д также предусматривает реорганизацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которую планируют подчинить одному из органов исполнительной власти.

"Все это заработает только если одновременно с эффективной борьбой с тенью. Иначе ограничения могут толкнуть части людей в тень, что не является целью закона", - подчеркнул Железняк.

Добавим, что президент Владимир Зеленский поручил руководителям Службы безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Напомним, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп по ограничению работы онлайн-казино.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.

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