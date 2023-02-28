Кабмин отменил для игорного бизнеса автоматическое продление лицензий до конца войны

Кабинет министров 28 февраля отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее изменение было внесено в пункт 1 постановления №314 от 18 марта 2022 года.

Указанная норма изначально предусматривала продление сроков лицензий на период военного положения. В мае этот период был продлен еще на три месяца после окончания военного положения, а также добавлена норма о том, что периодические и очередные платежи по лицензиям отсрочиваются на этот же период.

Нынешним же постановлением установлено, что неуплаченные до дня вступления в силу этих изменений ежегодные платежи за каждый год действия лицензии игорный бизнес должен будет уплатить в 30-дневный срок со дня вступления изменений в силу (конкретная дата пока неизвестна, поскольку постановление еще не опубликовано).

Отметим, что перед заседанием правительства во вторник прошло заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности по вопросу уклонения от налогообложения игорного бизнеса с участием банков. Согласно обнародованным данным, общий объем операций игорного бизнеса в 2022 году оценивается в 180 миллиардов гривен.

При этом государство получило от платы за лицензии и от налогов в этой сфере в 2022 году всего 1,9 миллиарда гривен, то есть около 1%. Размер недополученных налогов оценен в 25-30 миллиардов гривен.

Также ВСК обнаружила, что уклонение от уплаты налогов, которое осуществлялось большинством организаторов азартных игр, происходило с участием девяти банков, которые пока не конкретизированы, но где Национальный банк Украины уже проводит проверки.

В частности, установлено, что помощь игорному бизнесу в уклонении от налогообложения осуществляется через создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмену платежных документов, мискодинг (подмену назначения платежей) и создание сайтов-зеркал.

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