Детектива столичного управления БЭБ поймали на "крышевании" игорного бизнеса (ФОТО)

Государственное бюро расследований при содействии внутренней безопасности Бюро экономической безопасности задержало детектива территориального управления БЭБ в Киеве. Как говорится в сообщении ГБР, тот за неправомерное вознаграждение прикрывал игорный бизнес.

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По данным следствия, организованная преступная группа под предлогом проведения лотереи открывала нелегальные игровые залы на территории Киева.

В ходе расследования работники ГБР вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в 1,2 тысячи долларов в месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности. До этого он работал в другом правоохранительном органе, где занимался именно противодействием незаконному игорному бизнесу, а затем решил перенести "подработку" на новую работу.

Работники ГБР задержали детектива с поличным во время получения очередной месячной платы в указанном размере. Ему сообщено о подозрении в получении взятки и бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей (часть 3 статьи 368 и часть 1 статьи 365-3 Уголовного кодекса).

Также проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений в Киеве. Сотрудники ГБР изъяли "много наличных денег", черновые записи и компьютерную технику.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

В свою очередь само БЭБ сообщает, что из-за задержания подчиненного уже отстранен от исполнения обязанностей руководитель управления бюро в Киеве и Киевской области, приказ о чем подписал директор БЭБ Вадим Мельник.

При этом в ведомстве подчеркивают, что хотя задержанный и "консультировал" организаторов сети, никакого отношения к расследованию преступлений в игровой сфере во время работы в БЭБ он не имел.

Сотрудники центрального аппарата БЭБ проводят по данному факту служебное расследование: проверяется деятельность руководства теруправления.

Напомним также, что накануне ГБР задержало бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" Одесской таможни, пойманного на вымогательстве и получении взяток за непрепятствование экспорту зерновых.