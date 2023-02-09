ДБР показало затримання митника, що вимагав хабарі за експорт зерна через порт Чорноморська (ФОТО)

Державное бюро розслідувань повідомило певні подробиці та фото затримання напередодні колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" Одеської митниці, викритого на хабарництві.

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Як ідеться у повідомленні бюро, фігурант, що наразі обіймає посаду начальника відділу оформлення цього ж митного поста, вимагав 4100 доларів за безперешкодне переміщення через кордон вантажівок із зерновими культурами та отримання на них необхідних експортних сертифікатів EUR1.

У нього, а також у осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, були проведені обшуки. Серед іншого було виявлено майже 100 тисяч доларів готівкою.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші факти отримання хабарів та інших причетних до зокрема хабарництва на митниці. Щодо затриманого до суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

Планується повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Нагадаємо, що про затримання ексначальника митниці в порту Чорноморська повідомив спершу ще ввечері 8 лютого голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія, не навівши подробиць.