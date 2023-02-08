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Ексначальника митниці в порту Чорноморська викрили на хабарі за безперешкодний експорт зерна - Арахамія
Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрило колишнього начальника митного поста в порту Чорноморська (Одеська область) на отриманні хабаря за безперешкодний експорт зерна.
Про це заявив у своєму Telegram-каналі голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія. За його словами, це сталося раніше у середу, 8 лютого.
"Наш антикорупційний рейд пішов тилами митниці. Кілька годин тому ДБР взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів", - написав він.
При цьому подробиць справи він не навів. Офіційних повідомлень з цього приводу ДБР чи ОГП поки не робили. Голова пропрезидентської фракції лиш обурився такою подією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", - висловився нардеп.
Нагадаємо, що у листопаді ДБР вже повідомляло про викриття масштабної схеми поборів посадовими особами Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з експортерів зерна через чорноморський "коридор".
Перед цим ДБР завершило розслідування щодо затриманого на початку серпня начальника митного посту "Рені" Одеської митниці, який стягував з брокерів фіксовану плату за оформлення документів на експорт зернових.
Джерело фото: ua.depositphotos.com