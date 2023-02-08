Ексначальника митниці в порту Чорноморська викрили на хабарі за безперешкодний експорт зерна - Арахамія

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрило колишнього начальника митного поста в порту Чорноморська (Одеська область) на отриманні хабаря за безперешкодний експорт зерна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив у своєму Telegram-каналі голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія. За його словами, це сталося раніше у середу, 8 лютого.

"Наш антикорупційний рейд пішов тилами митниці. Кілька годин тому ДБР взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів", - написав він.

При цьому подробиць справи він не навів. Офіційних повідомлень з цього приводу ДБР чи ОГП поки не робили. Голова пропрезидентської фракції лиш обурився такою подією.

"З’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", - висловився нардеп.

Нагадаємо, що у листопаді ДБР вже повідомляло про викриття масштабної схеми поборів посадовими особами Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з експортерів зерна через чорноморський "коридор".

Перед цим ДБР завершило розслідування щодо затриманого на початку серпня начальника митного посту "Рені" Одеської митниці, який стягував з брокерів фіксовану плату за оформлення документів на експорт зернових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com