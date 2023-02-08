Экс-начальника таможни в порту Черноморска поймали на взятке за беспрепятственный экспорт зерна - Арахамия

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачило бывшего начальника таможенного поста в порту Черноморска (Одесская область) на получении взятки за беспрепятственный экспорт зерна.

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Об этом заявил в своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, это произошло ранее в среду, 8 февраля.

"Наш антикоррупционный рейд пошел по тылам таможни. Несколько часов назад ГБР взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт", который требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов", - написал он.

При этом подробностей дела он не привел. Официальных сообщений по этому поводу ГБР или ОГП пока не делали. Глава пропрезидентской фракции лишь возмутился таким событием.

"Появляется некий подонок, который думает, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. Человек вообще не имеет ни страха, ни моральных принципов", - высказался нардеп.

Напомним, что в ноябре ГБР уже сообщало о разоблачении масштабной схемы поборов должностными лицами Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с экспортеров зерна через черноморский "коридор".

Перед этим ГБР завершило расследование против задержанного в начале августа начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни, взимавшего с брокеров фиксированную плату за оформление документов на экспорт зерновых.

Источник фото: ua.depositphotos.com