Чиновники в Одесской области требовали взятки от экспортеров "зернового коридора" - ДБР (ФОТО)

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему поборов должностными лицами Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области с экспортеров "зернового коридора".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы должны были заплатить определенную сумму через посредников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица для утаивания своих действий определили отдельные коммерческие предприятия, которые под видом консультаций выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

Правоохранители во вторник, 15 ноября, проводят ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства. Уже изъяли деньги от незаконной деятельности, документы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.

Решается вопрос об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.