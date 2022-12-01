СБУ разоблачила чиновников таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в ЕС

Служба безопасности в результате следственно-оперативных действий на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях заблокировала коррупционную схему. Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за разные суммы взяток злоумышленники "гарантировали" представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, экспортируемой в страны Евросоюза, в частности, украинского зерна.

Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, ввозивших в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях нашего государства.

Ежедневно организаторы схемы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.

В случае отказа платить "дань" – создавали искусственные препятствия при проведении таможенных процедур и делали бюрократические "отказы" в провозе продукции.

"Задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе. Среди прочего, он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали чиновника "на горячем" при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении о подозрении для него и других участников схемы.

Кроме того, правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, начальника таможни в Рене будут судить за вымогательство взяток с экспортеров зерна.