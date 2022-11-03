- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Начальника митниці у Рені судитимуть за вимагання хабарів з експортерів зерна
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо затриманого на початку серпня начальника митного посту "Рені" Одеської митниці, який стягував з брокерів фіксовану плату за оформлення документів на експорт зернових культур. Як йдеться у повідомленні ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.
"В умовах воєнного стану та блокади портів митник встановив "таксу" на кожну фуру та на видачу сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто", - вказують в бюро.
Правоохоронці затримали посадовця на гарячом при отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тисяч гривень за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів.
Чоловіку інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що влітку ДБР затримало за вимагання щоденних хабарів з автоперевізників одного із заступників директорату департаменту транспорту Київської міської адміністрації.