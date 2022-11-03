Начальника таможни в Рени будут судить за вымогательство взяток с экспортеров зерна

Государственное бюро расследований завершило расследование против задержанного в начале августа начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни, который взимал с брокеров фиксированную плату за оформление документов на экспорт зерновых культур. Как говорится в сообщении ГБР, обвинительный акт направлен в суд.

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"В условиях военного положения и блокады портов таможенник установил "таксу" на каждую фуру и выдачу сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто", - указывают в бюро.

Правоохранители задержали чиновника с поличным при получении только от одного таможенного брокера более 150 тысяч гривен за беспрепятственное оформление автомобилей с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов.

Мужчине инкриминируют часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним также, что летом ГБР задержало за вымогательство ежедневных взяток с автоперевозчиков одного из заместителей директората департамента транспорта Киевской городской администрации.