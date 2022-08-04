ГБР задержало начальника таможенного поста, который требовал у экспортеров деньги во время блокады портов

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни, требовавшего от брокеров "таксу" за оформление документов на экспорт зерновых культур во время блокады портов.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Начальник "Рени" установил фиксированную ставку на каждую фуру и выдачу сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто. Для примера: от одного таможенного брокера злоумышленник незаконно требовал более 150 тыс грн за беспрепятственное оформление автомобилей с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов.

Следователи планируют сообщить злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, украинские морские порты были заблокированы фактически с первого дня полномасштабного вторжения, 24 февраля. В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна 27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Из порта Одессы впервые с 24 февраля судно, загруженное украинским продовольствием, вышло утром 1 августа