ГБР показало задержание таможенника, требовавшего взятки за экспорт зерна через порт Черноморска (ФОТО)

Государственное бюро расследований обнародовало отдельные подробности и фото задержания накануне бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" Одесской таможни, разоблаченного на взяточничестве.

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Как говорится в сообщении бюро, фигурант, ныне занимающий должность начальника отдела оформления этого же таможенного поста, требовал 4100 долларов за беспрепятственное перемещение через границу грузовиков с зерновыми культурами и получение на них необходимых экспортных сертификатов EUR1.

У него, а также у лиц, причастных к этому преступлению, были проведены обыски. Среди прочего было обнаружено почти 100 тысяч долларов наличными.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются другие факты получения взяток и другие причастные к взяточничеству на таможне. В отношении задержанного в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Планируется сообщение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Напомним, что о задержании экс-начальника таможни в порту Черноморска сообщил изначально еще вечером 8 февраля глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, не приведя подробностей.