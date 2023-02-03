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Чиновников Черновицкой и Одесской таможен разоблачили на масштабной коррупции (ВИДЕО)
В ходе следственно-оперативных действий Службой безопасности Украины на Черновицкой и Одесской таможнях ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.
За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К противоправной деятельности привлек двух знакомых в качестве посредников для получения неправомерной выгоды.
Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.
"Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тыс. долл. за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций", – отметили в СБУ.
В ведомстве добавили, что стражи порядка задержали посредника в Киеве на получении 12 тыс. дол. – второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без "лишних" вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.
"Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - сообщили в СБУ.
Кроме того, в Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".
Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.
За взятку чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления грузов.
Сумма неправомерной выгоды составила 500 долларов с одного транспортного средства.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного вознаграждения.
Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки.
"Сейчас ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметили правоохранители.
Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.
По обоим фактам продолжаются расследования по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.
Ранее СБУ разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, благодаря которой в Украину незаконно ввозили автомобили. Противоправная деятельность участников схемы нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.