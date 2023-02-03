Чиновников Черновицкой и Одесской таможен разоблачили на масштабной коррупции (ВИДЕО)

В ходе следственно-оперативных действий Службой безопасности Украины на Черновицкой и Одесской таможнях ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов.

К противоправной деятельности привлек двух знакомых в качестве посредников для получения неправомерной выгоды.

Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тыс. долл. за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций", – отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что стражи порядка задержали посредника в Киеве на получении 12 тыс. дол. – второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без "лишних" вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

"Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - сообщили в СБУ.

Кроме того, в Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.

За взятку чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления грузов.

Сумма неправомерной выгоды составила 500 долларов с одного транспортного средства.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного вознаграждения.

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки.

"Сейчас ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметили правоохранители.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.

По обоим фактам продолжаются расследования по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Ранее СБУ разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, благодаря которой в Украину незаконно ввозили автомобили. Противоправная деятельность участников схемы нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.