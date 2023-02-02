СБУ разоблачила руководство Сумской ОВА в хищении денег, выделенных на восстановление инфраструктуры

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской областной военной администрации, говорится в сообщении спецслужбы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным следствия, в апреле 2022 года заместитель начальника ОВА совместно с руководителем департамента капитального строительства, назначение которого он пролоббировал, организовал схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством.

Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, – жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов.

Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. Установлено, что дельцы сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные.

Их приобретение происходило через специально созданные дельцами фирмы-"прокладки". В частности, задокументировано, что при ремонте только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 миллиона гривен. В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

По материалам СБУ получили сообщения оба упомянутых чиновника: им инкриминируют часть 5 статьи 191 (присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору в особо крупных размерах) и часть 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности. Расследование продолжается.

Напомним также, что в четверг полиция ликвидировала масштабную схему хищения чиновниками Одесской ОВА государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

Кроме того, в этот же день был задержан чиновник той же Одесской ОВА, которого поймали на вымогательстве от предпринимателя денег за "гарантии" выделения в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.