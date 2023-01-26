Киевскую чиновницу подозревают в хищении денег, выделенных на генераторы для школ

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении в в растрате 1,3 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на генераторы для школьных укрытий, начальнице управления образования Голосеевской районной администрации.

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Как сообщает столичная прокуратура, чиновнице инкриминируют часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и часть 2 статьи 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Согласно данным следствия, управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытия 17 учебных заведений Голосеевского района с ожидаемой стоимостью более 3,7 миллиона гривен.

При этом с целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, предложившему цены значительно выше рыночных.

Это привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен. Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Дело расследует Голосеевское управление полиции Киева при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, что недавно был задержан и впоследствии уволен заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, который, по данным следствия, получил 400 тысяч долларов США взятки за содействие заключению договоров на закупку генераторов по завышенным ценам.

Этот случай вместе, в частности, с коррупционным скандалом вокруг закупок продовольствия Министерством обороны, вызвал громкую реакцию президента Владимира Зеленского и ряд увольнений в руководстве некоторых центральных органов власти.