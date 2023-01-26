Київську чиновницю підозрюють в розкраданні грошей, виділених на генератори для шкіл

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва начальниці управління освіти Голосіївської районної адміністрації повідомлено про підозру в розтраті 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на генератори для шкільних укриттів.

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Як повідомляє столична прокуратура, посадовиці інкримінують частину 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та частину 2 статті 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Згідно з даними слідства, управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 мільйона гривень.

При цьому з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових.

Це призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 мільйона гривень. Наразі слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Справу розслідує Голосіївське управління поліції Києва за оперативного супроводження столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадаємо, що нещодавно був затриманий і згодом звільнений заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський, який, за даними слідства, отримав 400 тисяч доларів США хабаря за сприяння укладанню договорів на закупівлю генераторів завищеними цінами.

Цей випадок разом, зокрема, з корупційним скандалом довкола закупівель харчів Міністерством оборони, викликав гучну реакцію президента Володимира Зеленського та низку звільнень у керівництві деяких центральних органів влади.

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