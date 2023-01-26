За прикладом Лозинського: у Дніпрі водоканал закупив генератори по завищеній втричі ціні

У Дніпрі комунальне підприємство закупило генератори у фірми, яка запропонувала набагато вищу від інших учасників тендеру ціну.

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Про це пише видання "Наші гроші".

"Ціна принциповості "Дніпроводоканалу" - 327 мільйонів гривень. Дуже немалі гроші. Але що не зробиш, коли хочеш купити щось особливе. Отже водоканал оголосив купівлю півтори сотні різних дизель-генераторів на вищевказану суму. В Україні зараз бум споживання генераторів, тому бізнесмени навезли всякого різного. І на цей тендер прийшли кілька фірм зі своїм товаром. Причому значно дешевшим. Один учасник пропонував товар за 260 мільйонів, другий – за 316 млн.", - йдеться у журналістському розслідуванні.

За даними журналістів, водоканал в Дніпрі відкинув більш вигідні пропозиції, адже, на думку керівництва водоканала, вони не задовольняли вимоги. Натомість КП "Дніпроводоканал" погодилося на завищену ціну пропозиції фірми, яка пов’язана з оточенням бізнесмена Геннадія Корбана - давнього бізнес-партнера мера Дніпра Бориса Філатова та голови громадської ради при Дніпровській міськраді.

"Наприклад, водоканал хотів, щоб один з генераторів мав розмір не більше 3960/1308/2170 мм. А йому запропонували 3963/1356/2171 мм. Уявіть собі, замовник присікався до того що 4-метрова бандура була на 3 міліметра довшою, на 1 міліметр вища, і на п’ять сантиметрів вищою! Ну а далі справа техніки. Після відхилення всіх конкурентів уклав угоду на придбання генераторів рівно за бажані 327 мільйонів з фірмою, пов’язаною з оточенням Корбана", - пише видання "Наші гроші".

Тобто, врешті водоканал Дніпра закупив генератори по ціні 200 тис грн за одиницю, тоді як у роздрібному продажі подібні моделі коштують біля 76 тис грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів за статтями 368 і 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось раніше, НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на хабарі у сумі 400 тисяч доларів.