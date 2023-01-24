Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського взяли під варту

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 24 січня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав запобіжний захід для колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.

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Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Під вартою Лозинського будуть тримати до 21 березня 2023 року включно.

Якщо підсудний внесе заставу, то він повинен буде:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не залишати Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

повідомляти слідчого їх про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Львівській області паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що дозволяють право на виїзд з України.

Нагадаємо, НАБУ провело обшуки та затримало на хабарі Лозинського у січні. За інформацією слідства, розмір хабаря становить 400 тисяч доларів, а його надання Лозинському пов'язане з закупівлею генераторів.

Після цього міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков ініціював проведення повного аудиту всіх проектів із використанням бюджетних коштів.

Підприємця Сергія Кривого, якого обвинувачують у пропозиції Лозинському хабара, суд також постановив взяти під варту до 24 березня (включно) з альтернативою застави у понад 100 млн гривень.