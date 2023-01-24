Справа ексзамміністра Лозинського: суд обрав одному з підозрюваних запобіжний захід

Підприємця Сергія Кривого, якого обвинувачують у пропозиції колишньому заступнику міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василю Лозинському хабаря у розмірі $400 тисяч, суд взяв під варту до 24 березня (включно) з альтернативою застави у понад 100 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

"24 січня слідча суддя ВАКС у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного взято під варту у залі суду.

Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Його затримали під час отримання 400 тисяч доларів США хабаря. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Після цього міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков ініціював проведення повного аудиту всіх проектів із використанням бюджетних коштів.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела написав, що Лозинський є людиною, наближеною до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.