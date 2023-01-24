Дело бывшего замминистра Лозинского: суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения

Предпринимателя Сергея Кривого, обвиняемого в предложении бывшему заместителю министра инфраструктуры, развитию общин и территорий Василию Лозинскому взятки в размере $400 тысяч, суд взял под стражу до 24 марта (включительно) с альтернативой залога более 100 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"24 января следственная судья ВАКС в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к вероятному организатору предоставление неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 грн". говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

Напомним, ранее Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Его задержали при получении 400 тысяч долларов США взятки. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

После этого министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков инициировал проведение полного аудита всех проектов с внедрением бюджетных средств.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.