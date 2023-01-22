Кабмін звільнив заступника Кубракова, спійманого на хабарі у $400 тисяч

Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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"Уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомили про затримання Лозинського Національним антикорупційним бюро. Віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков оперативно розпорядився підготувати документи на звільнення свого заступника.

У неділю бюро офіційно проінформувало, що завдяки оперативному проникненню до складу організованого злочинного угруповання, до якого входив Лозинський, викрило та припинила діяльність з розкрадання бюджетних коштів.

Детективи затримали його під час отримання 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Попередня правова кваліфікація – частина 4 статті 368 (отримання хабаря в особливо великому розмірі, або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Зазначається, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.

Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього вони вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 мільйонів гривень вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності.

Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду". Зазначимо, що офіційно було повідомлено про виділення Кабміном на зазначені цілі саме 1,4, а не 1,68 мільярда гривень.

Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угруповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

В операції з викриття ОЗУ взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисячі доларів. Також повідомлено, що вночі затримано одного з учасників ОЗУ, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.